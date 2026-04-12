La Spezia raid all’Umbertino | arresti e decine di denunce per spaccio

La Polizia locale di La Spezia ha condotto numerosi interventi nel quartiere Umbertino dall'inizio dell'anno, concentrandosi principalmente sul contrasto allo spaccio di droga e alla microcriminalità. Durante queste operazioni sono stati effettuati arresti e decine di denunce. Le attività hanno coinvolto diversi agenti e sono state finalizzate a mantenere l’ordine pubblico e a ridurre il degrado urbano nel quartiere.

La Polizia locale di La Spezia ha tracciato un bilancio dettagliato dell'operatività svolta nel quartiere Umbertino dal primo giorno dell'anno fino ad oggi, rivelando una serie di interventi mirati a contrastare la microcriminalità e il degrado urbano. Il report evidenzia come, tra il 1° gennaio 2026 e la data odierna, le pattuglie abbiano condotto un presidio costante sul territorio, portando a tre arresti, 28 denunce per spaccio e oltre cinquanta sanzioni legate alla mobilità leggera. Un monit .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Spezia, raid all’Umbertino: arresti e decine di denunce per spaccio Maxi blitz dei carabinieri nella notte: operazione a tappeto, decine di arresti e denunceOperazione straordinaria sul litorale romano: nella notte i Carabinieri hanno eseguito un maxi blitz tra Ostia e l’area nord della provincia di Roma,... Leggi anche: Lotta allo spaccio di droga in Irpinia: scattano arresti, denunce e sequestri