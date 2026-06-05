De Siervo | Non siamo inferiori a nessuno In cinque anni stadi all’altezza dell’Europa

Il dirigente sportivo ha affermato che, rispetto alla Premier League e forse alla Liga, i propri stadi sono all’altezza, ma non si sentono inferiori ad altri campionati. In cinque anni, sono stati fatti miglioramenti significativi per elevare gli impianti italiani. La dichiarazione sottolinea la volontà di competere ai livelli delle principali leghe europee, mantenendo un confronto aperto con i campionati più prestigiosi.

“Se ci paragoniamo alla Premier League sì e forse vale pure per la Liga, per il resto non ci sentiamo inferiori a nessuno”. Con queste parole Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha inaugurato il Festival della Serie A al Teatro Regio di Parma, affrontando uno dei temi più. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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