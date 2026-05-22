A Matera, un uomo di 45 anni, arrestato per detenzione di droga, è stato colpito da un Daspo di cinque anni. La misura vieta all’uomo di entrare negli impianti sportivi. La decisione è stata comunicata in seguito all’arresto e alla successiva applicazione della misura di prevenzione. La notifica riguarda esclusivamente l’accesso agli stadi, senza altre restrizioni sul resto delle sue attività. La misura rimarrà in vigore per il periodo stabilito, senza possibilità di modifiche immediatamente previste.

Un provvedimento di Daspo fuori contesto è stato emesso nei confronti di un 45enne residente a Matera, già arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il divieto di accesso agli stadi, disposto dal Questore, è stato motivato dalla pericolosità sociale dell’uomo, rilevata anche grazie all’attività informativa della Digos. Il provvedimento avrà durata di cinque anni e si inserisce nell’ambito delle misure di prevenzione per la sicurezza pubblica durante le manifestazioni sportive. Il provvedimento del Questore Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Matera ha adottato un Daspo fuori contesto nei confronti di un cittadino materano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matera, Daspo per cinque anni a un 45enne: era stato arrestato per spaccio, non potrà entrare negli stadi

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