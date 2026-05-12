L’amministratore delegato della Lega Serie A ha commentato lo spostamento della partita tra Roma e Lazio, previsto per lunedì sera. Ha espresso dubbi sulla decisione, affermando che non crede sia possibile. Ha anche sottolineato l’importanza di mantenere la contemporaneità degli orari delle partite. La scelta dello spostamento ha suscitato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori.

di Luca Fiore De Siervo contrariato dopo lo spostamento di Roma Lazio a lunedì sera. Ecco le parole dell’amministratore delegato della Lega Serie A. Continua a far discutere la programmazione della 37ª giornata di Serie A, che è stata cambiata dalla Prefettura di Roma, in quanto ha deciso di posticipare il derby da domenica alle 12:30 a lunedì 18 maggio alle ore 20:45 per motivi di ordine pubblico. Un cambiamento che ha scatenato la reazione immediata della Lega Serie A con le parole dell’amministratore delegato Luigi De Siervo che non si sono fatte attendere che è stato intercettato dall’AGI alla stazione Termini. SULLA DECISIONE – « È ormai deciso che il derby di Roma si giocherà lunedì? Non credo proprio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Siervo contro Roma Lazio lunedì sera: «Non credo proprio. Serve la contemporaneità» Le dichiarazioni dell’ad della Lega Serie A

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