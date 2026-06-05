Luigi De Siervo, amministratore delegato di una lega calcistica, ha affermato che entro cinque anni saranno costruiti nuovi stadi in grado di ridurre il divario con altri campionati europei. L’annuncio è stato fatto durante un evento al Teatro Regio di Parma, in occasione della presentazione del calendario della Serie A 202627. Non sono state fornite dettagli sui progetti o sui tempi di realizzazione degli stadi.

Intervenuto dal Teatro Regio di Parma, dove oggi verrà svelato il calendario della Serie A 202627, Luigi De Siervo, ad della stessa, ha detto la sua sullo stato del calcio italiano. Le parole di De Siervo. Riporta SportMediaset: “ Se ci paragoniamo alla Premier League sì e forse vale pure per la Liga, per il resto non ci sentiamo inferiori a nessuno”. Abbiamo gli stadi peggiori e più vecchi d’Europa, nonostante questo siamo competitivi, tra cinque anni avremo finalmente stadi all’altezza della situazione, riusciremo a quel punto davvero a recuperare il gap, perché se è vero come è vero che i diritti televisivi sono fermi, quello sta crescendo sono i ricavi da stadio e per poter cogliere questa corrente ascensionale dobbiamo essere pronti sugli stadi”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Siervo è nella fantascienza: “Tra cinque anni avremo stadi all’altezza per colmare il gap con gli altri campionati”

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