De Siervo è nella fantascienza | Tra cinque anni avremo stadi all’altezza per colmare il gap con gli altri campionati
Luigi De Siervo, amministratore delegato di una lega calcistica, ha affermato che entro cinque anni saranno costruiti nuovi stadi in grado di ridurre il divario con altri campionati europei. L’annuncio è stato fatto durante un evento al Teatro Regio di Parma, in occasione della presentazione del calendario della Serie A 202627. Non sono state fornite dettagli sui progetti o sui tempi di realizzazione degli stadi.
Intervenuto dal Teatro Regio di Parma, dove oggi verrà svelato il calendario della Serie A 202627, Luigi De Siervo, ad della stessa, ha detto la sua sullo stato del calcio italiano. Le parole di De Siervo. Riporta SportMediaset: “ Se ci paragoniamo alla Premier League sì e forse vale pure per la Liga, per il resto non ci sentiamo inferiori a nessuno”. Abbiamo gli stadi peggiori e più vecchi d’Europa, nonostante questo siamo competitivi, tra cinque anni avremo finalmente stadi all’altezza della situazione, riusciremo a quel punto davvero a recuperare il gap, perché se è vero come è vero che i diritti televisivi sono fermi, quello sta crescendo sono i ricavi da stadio e per poter cogliere questa corrente ascensionale dobbiamo essere pronti sugli stadi”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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