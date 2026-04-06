Contratto scuola Serafini Snals | Firmiamo ma guardiamo lontano Un miliardo e mezzo per colmare il gap con gli altri comparti E sulle aggressioni servono tutele legali immediate
Un accordo per il rinnovo contrattuale nel settore scuola è stato firmato con l'obiettivo di colmare il divario con altri comparti tramite un investimento di un miliardo e mezzo di euro. L'intesa, approvata all'unanimità in tre incontri, prevede aumenti salariali di circa 140 euro lordi mensili per il personale, con incrementi specifici per i docenti a regime dal 2027. Sulla questione delle aggressioni, si richiedono tutele legali immediate.
L'ipotesi di accordo economico per il CCNL 2025-2027 del comparto Istruzione e Ricerca, firmata all'unanimità in sole tre riunioni, porta con sé aumenti medi di circa 140 euro lordi al mese per il personale scolastico (143 euro per i docenti a regime dal 2027, 137 per la media del comparto). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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