De Laurentiis ha espresso un giudizio duro su Maradona, affermando che la sua opinione non è cambiata. La questione delle strutture sportive è tornata a essere centrale nel progetto del club. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto pubblico, senza specificare dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sui piani futuri. La discussione si concentra ora sulla gestione e sul miglioramento delle strutture del settore giovanile.

Il tema delle strutture torna al centro del progetto Napoli. Aurelio De Laurentiis ne ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro, indicando infrastrutture e impianti come uno dei passaggi decisivi per la crescita del club. Il presidente azzurro ha distinto due piani. Da una parte il centro sportivo, sul quale non sembrano esserci ostacoli particolari. Dall’altra lo stadio, questione molto più complessa e destinata a richiedere un confronto specifico. De Laurentiis ha spiegato: “Per il centro sportivo non ci sono problemi. Sullo stadio faremo una conferenza dedicata. Le strutture saranno il tema di questo quinquennio”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis durissimo sul Maradona: “La mia opinione non è cambiata”

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