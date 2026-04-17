Aurelio De Laurentiis è rientrato in Italia dopo un soggiorno negli Stati Uniti. Domani sarà presente allo stadio Maradona, dove si svolgerà un evento. La sua presenza era prevista e sarà al fianco della squadra in occasione dell'incontro. La sua visita si inserisce in un periodo di attività legate al club partenopeo.

Aurelio De Laurentiis è rientrato in Italia. Il presidente del Napoli, dopo il soggiorno negli Stati Uniti, sarà domani al Maradona per la gara contro la Lazio in programma alle 18. La notizia arriva da La Gazzetta dello Sport. Il ritorno del patron azzurro coincide con un passaggio delicato della stagione. La sfida contro la squadra di Maurizio Sarri pesa nella corsa Champions e può indirizzare il finale di campionato del Napoli. Per questo la presenza di De Laurentiis allo stadio assume un valore particolare. Ma non c’è solo il campo. Il rientro del presidente può infatti accelerare anche i discorsi legati al futuro della panchina. Il confronto con Antonio Conte è atteso e può arrivare a breve.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis torna in Italia: domani al Maradona

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