"> Il Maradona non è solo uno stadio, ma un simbolo identitario e culturale che Napoli non può permettersi di perdere. Antonio Corbo, su la Repubblica Napoli, racconta come l’impianto di Fuorigrotta sia tornato al centro del dibattito cittadino, anche grazie al successo delle Giornate FAI, che hanno portato oltre diecimila visitatori alla scoperta degli spazi più nascosti dello stadio. Un segnale forte, evidenziato da Antonio Corbo su la Repubblica Napoli, che certifica il legame profondo tra la città e la sua “cattedrale dei sogni”. Un amore popolare che va oltre il calcio e che, come sottolinea Antonio Corbo su la Repubblica Napoli, dovrebbe spingere istituzioni e club a trovare un punto d’incontro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Maradona, il tesoro da valorizzare: Corbo pungola De Laurentiis sul futuro

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Colpo Giovane: talento da valorizzare in stile De LaurentiisUn’operazione che guarda più al futuro che all’immediato, ma che rispecchia perfettamente una filosofia già vista in passato.