De Cecco si prende RossoGargano | il colosso della pasta punta al miliardo di fatturato

Da foggiatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gruppo De Cecco ha acquisito l’intero capitale di RossoGargano, azienda specializzata in prodotti di pomodoro e conserve. La mossa mira a raggiungere un fatturato vicino al miliardo di euro. De Cecco, terzo produttore mondiale di pasta, amplia così la propria presenza nel settore agroalimentare. L'operazione coinvolge la totalità delle quote di RossoGargano, consolidando la posizione dell’azienda nel mercato nazionale e internazionale.

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Un binomio destinato a fare la storia. Il gruppo De Cecco, terzo produttore mondiale di pasta, acquisisce l'intero capitale sociale di RossoGargano, una delle aziende punto di riferimento in Capitanata e in tutta Italia, per la produzione e trasformazione di prodotti a base di pomodoro e conserve. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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