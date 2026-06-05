De Cecco annuncia l' accordo con RossoGargano | acquisirà l' intero capitale sociale
De Cecco ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i soci di RossoGargano. L’azienda acquisirà l’intero capitale sociale di RossoGargano, senza rivelare i dettagli economici dell’operazione. La notizia riguarda la società con sede in Italia, coinvolta nel settore alimentare. La firma dell’accordo è stata ufficializzata, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla procedura o sui tempi di completamento.
La F.lli De Cecco di Filippo – Fara San Martino - S.p.A. annuncia di aver raggiunto un accordo vincolante con i soci di RossoGargano S.C.A.p.A. per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di quest’ultima.La società consortile agricola per azioni di Foggia RossoGargano è attiva nella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: De Cecco: 50 studenti volano in Europa con il successo Erasmus+
De Cecco, De Luca visita i nuovi laboratori dell’Officina del GustoIl presidente ha visitato i nuovi laboratori dell’Officina del Gusto, un’area recentemente allestita per le attività di formazione degli studenti.