De Cecco annuncia l' accordo con RossoGargano | acquisirà l' intero capitale sociale

Notizia in breve

De Cecco ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i soci di RossoGargano. L’azienda acquisirà l’intero capitale sociale di RossoGargano, senza rivelare i dettagli economici dell’operazione. La notizia riguarda la società con sede in Italia, coinvolta nel settore alimentare. La firma dell’accordo è stata ufficializzata, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla procedura o sui tempi di completamento.