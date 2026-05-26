De Cecco | 50 studenti volano in Europa con il successo Erasmus+

50 studenti hanno partecipato a programmi Erasmus+ e sono partiti per l’Europa. Tra loro, alcuni hanno trasformato uno stage in Spagna in un’offerta di lavoro. Le testimonianze riguardano studenti che hanno condiviso le loro esperienze all’estero, raccontando come l’opportunità abbia influenzato il loro percorso professionale. Nessuna informazione su nomi, enti o luoghi specifici.

? Domande chiave Come hanno trasformato uno stage in Spagna in un'offerta di lavoro?. Chi sono gli studenti che hanno raccontato la loro esperienza all'estero?. Perché l'accreditamento Erasmus garantisce nuovi fondi alla scuola per tre anni?. Cosa hanno imparato i ragazzi lavorando tra Siviglia e Lisbona?.? In Breve Cerimonia tenuta il 25 maggio con la presenza di Filippo Mariani e Giuseppina Fusco.. Nuovo accreditamento Erasmus garantisce finanziamenti agevolati per i prossimi tre anni.. Studenti Daria Homa, Gaia Giddini, Amra Sabani, Stefano Barbetta ed Ermes Consalvi intervistati.. Esperienze svolte tra Siviglia, Lisbona, Porto e Malaga per crescita tecnica e linguistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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