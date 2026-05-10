De Cecco De Luca visita i nuovi laboratori dell’Officina del Gusto

Il presidente ha visitato i nuovi laboratori dell’Officina del Gusto, un’area recentemente allestita per le attività di formazione degli studenti. Durante la visita, sono state poste domande sulle possibili ripercussioni di queste strutture sulle certificazioni future dei partecipanti. Gli studenti hanno preparato un menù speciale destinato alle autorità presenti, che include piatti realizzati nel nuovo laboratorio. La visita si è conclusa con un giro tra le postazioni di lavoro.

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? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi laboratori le future certificazioni degli studenti?. Cosa ha preparato il menù degli studenti per le autorità?. Perché la sinergia con le imprese è vitale per l'istituto?. Come cambierà l'apprendimento pratico con le nuove tecnologie tecnologiche?.? In Breve La dirigente Alessandra Di Pietro e il vicario Don Antonio De Grandis guidano il progetto.. Il dirigente Marco Scorrano e l'architetto Mirko Parlione hanno accompagnato il sopralluogo tecnico.. Gli studenti hanno preparato un menù sulla tradizione marinara per le autorità presenti.. La riqualificazione mira a potenziare l'occupazione nei settori enogastronomico e turistico abruzzese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Cecco, De Luca visita i nuovi laboratori dell’Officina del Gusto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prima visita ufficiale del presidente della Provincia De Luca all'alberghiero De CeccoIl neo presidente della Provincia di Pescara Giorgio De Luca ha visitato l'istituto alberghiero “De Cecco” di Pescara. Cerimonia nell'istituto Alberghiero per l'intitolazione dell'aula magna a "Peppe De Cecco"Alle ore 11 di mercoledì 11 marzo è prevista l'inaugurazione dell'aula magna dell'istituto alberghiero intitolata a “Peppe De Cecco”.