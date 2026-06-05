Davanti all' illegalità chi non si schiera fa un favore ai delinquenti
Il 5 giugno 2026, si è svolta ad Avellino la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Durante l’evento, sono state pronunciate alcune dichiarazioni che criticano chi non si oppone all’illegalità, affermando che il non schierarsi favorisce i criminali. La cerimonia si è svolta in un contesto locale in cui si discute ancora di rispetto delle leggi e di chi le viola.
Avellino, 5 giugno 2026 - La cerimonia per il 212° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri, con le sue uniformi e le sue strette di mano, scorre secondo copione nella provincia d’Italia dove si parla ancora a mezza voce, soprattutto quando si tratta di leggi e di chi decide di calpestarle. Ma a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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