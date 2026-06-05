Davanti all' illegalità chi non si schiera fa un favore ai delinquenti

Notizia in breve

Il 5 giugno 2026, si è svolta ad Avellino la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Durante l’evento, sono state pronunciate alcune dichiarazioni che criticano chi non si oppone all’illegalità, affermando che il non schierarsi favorisce i criminali. La cerimonia si è svolta in un contesto locale in cui si discute ancora di rispetto delle leggi e di chi le viola.