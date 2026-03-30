Nel Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del campionato di Formula 1, la Mercedes ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva. Toto Wolff ha espresso favore per il nuovo regolamento, affermando che la Formula 1 sta diventando un campionato più competitivo e spettacolare, senza che si possano sollevare proteste sulla qualità delle gare.

Si è conclusa con la terza vittoria consecutiva Mercedes il Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Sul tracciato di Suzuka, Andrea Kimi Antonelli ha condotto una gara da esperto che gli è valsa il secondo successo di fila dopo l’affermazione in Cina. Continua dunque il dominio della scuderia tedesca, con i due piloti al vertice della classifica. Nonostante le tante critiche ricevute dal cambio di regolamento e dalla nuova versione della F1, il Team Principal della Mercedes Toto Wolf ha difeso a spada tratta la Federazione da tutti i commenti negativi. Questa la prospettiva del manager austriaco riportata da Automoto: “La Formula 1 sta cambiando e sta diventando racing puro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Toto Wolff si schiera a favore del nuovo regolamento: “La F1 sta diventando racing puro, nessuno può lamentarsi della bellezza delle gare”

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