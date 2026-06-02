Il 7-8 giugno si terrà il ballottaggio. Nei giorni scorsi, alcuni candidati hanno espresso pubblicamente il sostegno a uno dei due contendenti, mentre altri hanno scelto di non farlo. La campagna elettorale si avvia alla conclusione con tensioni e confronti serrati. Tra dichiarazioni, appelli e silenzi, la fase finale si fa più intensa e movimentata. La decisione di endorsement resta un elemento chiave nel percorso verso il voto.

L’ultima settimana. E forse anche la più faticosa, vorticosa e scivolosa di questa campagna elettorale. Formalmente sia Sara Grilli per l’Area Civica col Centrodestra Unito; e Federica Maineri per il Centrosinistra affronteranno l’ultimo miglio nelle corsa a sindaca col sostegno delle loro forze di coalizione. Ma pur senza apparentamenti, cercano - e trovano - sostegni esterni per la volata al ballottaggio. Al di là delle indicazioni di voto che arriveranno, prima della politica sono i viareggini e le viareggine che hanno la possibilità di scegliere la futura guida politica. Tra un progetto di continuità con la stagione delghingariana, con l’assessora uscente Grilli; o di profondo rinnovamento amministrativo, con l’ex assessora della Provincia Maineri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ballottaggio 7-8 giugno. È arrivato il tempo degli endorsement. Chi si schiera e chi no

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