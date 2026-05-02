La Fifa ha annunciato un aumento di 112 milioni di dollari nel fondo premi destinato al Mondiale 2026, una decisione presa fuori dal periodo tradizionale di distribuzione. Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra chi si aspetta maggiori premi e chi si occupa di analizzare i numeri e le strategie economiche legate alla competizione. La decisione è stata comunicata in un momento in cui il torneo sta attirando l’attenzione mondiale.

La Fifa ha deciso di fare la parte del Babbo Natale fuori stagione, gonfiando il fondo premi per il Mondiale 2026 con altri 112 milioni di dollari. Sulla carta, una pioggia di soldi che dovrebbe far sorridere tutti i 48 partecipanti. La Fifa fa la splendida. Nella realtà, però, le grandi federazioni europee hanno già tirato fuori le calcolatrici e il risultato è un pianto greco: partecipare alla kermesse americana rischia di essere un affare in perdita. Il paradosso è tutto qui: più soldi girano, più sembra che non bastino. Mentre la federazione statunitense si sfrega le mani grazie a un accordo di spartizione dei ricavi da biglietteria che porterà nelle loro casse un bonus da 100 milioni, giganti come Inghilterra, Francia e Germania prevedono di chiudere il torneo in rosso.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mondiale 2026, una fregatura per chi vince e un affare per chi sa far di conto

Perché il MONDIALE 2026 è già un DISASTRO e il rischio BOICOTTAGGIO

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