Napoli Ditto | Il turismo si misura su chi resta non su chi arriva

In vista delle festività pasquali, l’imprenditore napoletano ha sottolineato come il successo del settore turistico si valuti più dalla permanenza dei visitatori rispetto al numero di arrivi. Ha evidenziato l'importanza di investire sulla qualità dell'offerta e sull’esperienza dei turisti, piuttosto che sulla semplice affluenza. La discussione si concentra dunque sulla differenza tra quantità e qualità nel settore turistico locale.

In vista delle festività pasquali, l’imprenditore Enrico Ditto richiama l’attenzione sulla qualità del turismo a Napoli. “Non conta chi arriva, ma chi resta”, afferma, sottolineando che la vera misura del successo della città non sono i flussi mordi e fuggi, ma la capacità di trasformare i visitatori in ospiti abituali e prolungare la loro permanenza. Secondo Ditto, indicatori chiave sono la durata media del soggiorno, la distribuzione dei turisti sul territorio e l’efficienza dei servizi urbani. Mobilità, decoro, sicurezza, accessibilità e offerta culturale incidono direttamente sulla decisione di restare e tornare. Il dibattito si allarga anche alla pianificazione urbana: un turismo sostenibile deve coinvolgere l’intera area metropolitana, valorizzando i comuni della provincia e creando percorsi alternativi al centro storico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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