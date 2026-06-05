Dantebus premiati i 12 artisti vincitori dei concorsi internazionali 2026 di fotografia poesia pittura e racconti

Dantebus ha annunciato i vincitori dei Concorsi Internazionali 2026 nelle categorie di fotografia, poesia, pittura e racconti. Sono dodici artisti premiati, con tre opere per ciascuna categoria, selezionate tra più di cinquanta in gara. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, con le opere vincitrici esposte in una mostra dedicata. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle opere o sugli autori.

Sono 12 gli artisti premiati da Dantebus nei Concorsi Internazionali 2026. Per ciascuna delle quattro categorie in gara, poesia, racconti, fotografia e pittura, sono state selezionate tre opere vincitrici, scelte tra oltre 50.000 candidature. Gli artisti che oltre ad aggiudicarsi il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Dantebus, ecco i 12 vincitori dei Concorsi Internazionali 2026 dedicati a poesia, fotografia, pittura e raccontiDantebus ha annunciato i 12 vincitori dei Concorsi Internazionali 2026, suddivisi in quattro categorie: poesia, racconti, fotografia e pittura.

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