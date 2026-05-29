Dantebus ha annunciato i 12 vincitori dei Concorsi Internazionali 2026, suddivisi in quattro categorie: poesia, racconti, fotografia e pittura. Per ogni categoria sono stati premiati tre artisti, scelti tra oltre 50 opere candidate. La selezione riguarda lavori provenienti da diversi paesi e si basa su criteri di originalità e qualità tecnica. I premi sono stati conseguiti in un evento dedicato, che ha visto la partecipazione di artisti e giudici internazionali.

Sono 12 gli artisti premiati da Dantebus nei Concorsi Internazionali 2026. Per ciascuna delle quattro categorie in gara, poesia, racconti, fotografia e pittura, sono state selezionate tre opere vincitrici, scelte tra oltre 50.000 candidature. Gli artisti che oltre ad aggiudicarsi il riconoscimento hanno ottenuto anche un premio in denaro, hanno saputo esplorare con particolare sensibilità temi profondi e attuali: l’importanza delle scelte, il valore dei sogni e della memoria, la scoperta del vero sé, il rapporto con la natura, la tenerezza, la solitudine e l’emarginazione, la resilienza, la ricerca del significato della vita, la perdita del senso del sacro e la critica a una società sempre più tecnologica e individualista, nella quale si affievolisce il contatto umano. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Dantebus, ecco i 12 vincitori dei Concorsi Internazionali 2026 dedicati a poesia, fotografia, pittura e racconti

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The Journey of Art - 10 Anni di Dantebus & Vincitori Concorsi 2025-2026

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