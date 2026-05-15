Premiati ad Altino gli studenti vincitori di Nin perde la sumente concorso di racconti dialettali

Lo scorso 10 maggio ad Altino si è svolta la cerimonia di premiazione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado del territorio. I ragazzi hanno presentato otto racconti scritti in dialetto, ispirati ciascuno a un proverbio locale. Il concorso si chiamava “Nin perde la sumente” ed era rivolto agli studenti dell’istituto comprensivo Giulio De Petra di Casoli. La manifestazione ha visto protagonisti i giovani autori e le loro opere sono state valutate da una giuria appositamente costituita.

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Ad Altino, lo scorso 10 maggio, sono stati premiati gli studenti della scuola scuola secondaria di primo grado cittadina, plesso dell'istituto comprensivo Giulio De Petra di Casoli, che hanno proposto otto racconti, ispirati ad altrettanti proverbi per il concorso di racconti dialettali “Nin. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Premiati gli studenti dell’istituto “A.G. Bragaglia”, vincitori del concorso della 9^ edizione “Pretendiamo Legalità”Nelle ore scorse presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, si è svolta la cerimonia di premiazione nell’ambito della 9^ edizione del progetto... Ricette d'autore all'Alberghiero di Villa Santa Maria: i futuri chef si sfidano con piatti a base di peperone dolce di AltinoSi è svolta nell'istituto Marchitelli la quarta edizione del concorso enogastronomico, in collaborazione con l'Associazione di tutela del peperone dolce di Altino ... chietitoday.it