Un’autopsia sulla carcassa di una balena, trovata sulla spiaggia dell’isola di Anholt, in Danimarca, si è protratta fino a sera. La balena, nota come Timmy, è stata trovata morta dopo essersi allontanata dal Mar Baltico. L’esame ha coinvolto tecnici e veterinari e ha fatto seguito al ritrovamento, che ha attirato l’attenzione dei media tedeschi per mesi. La carcassa è stata analizzata per determinare le cause della morte.

Un’autopsia su una spiaggia della Danimarca che è durata fino al calar del sole: è l’esame condotto sulla carcassa della balena Timmy, il cetaceo trovato morto sulla battigia dell’isola di Anholt, dopo essersi perso nel Mar Baltico e aver catturato l’attenzione dei media tedeschi per mesi. L’autopsia, tuttavia, non ha dato risposte sul motivo della morte. “Abbiamo trovato alcuni parassiti nei reni e nello stomaco, ma non sono la causa del decesso”, ha spiegato il veterinario Tim Jensen dell’Università di Copenaghen. Quello che però l’esame autoptico ha chiarito è che Timmy era un esemplare di balena femmina, al contrario di ciò che si era ipotizzato dandole un nome maschile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Danimarca, l’autopsia della balena Timmy sulla spiaggia dell’isola di Anholt

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Megattera Timmy portata a riva dopo quattro tentativi: il pericolo resta

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