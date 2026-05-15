Il giallo della balena morta in Danimarca | è Timmy? Le dimensioni corrispondono

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio 2026, una balena morta è stata trovata al largo dell'isola di Anholt, nel mar di Kattegat. Le dimensioni della carcassa sembrano corrispondere a quelle di Timmy, la megattera nota per aver più volte si è arenata lungo le coste del Mar Baltico. La scoperta ha suscitato l’interesse degli esperti, che stanno analizzando i dettagli per verificare l’identità dell’animale. La vicenda ha attirato l’attenzione di numerosi osservatori e appassionati nella regione.

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Copenaghen, 15 maggio 2026 – La balena morta avvistata al largo dell'isola danese di Anholt, nel Kattegat, potrebbe essere Timmy, la megattera  che si è arenata più volte lungo le coste del Mar Baltico e che ha tenuto col fiato sospeso milioni di tedeschi. L’ultima volta si era spiaggiata davanti alla costa orientale della Germania: è stata salvata con una rocambolesca operazione a bordo di una chiatta-vasca e rimessa in libertà, lo scorso 2 maggio, nel Mare del Nord.  Le dimensioni dovrebbero coincidere: tra i 10 e i 15 metri, compatibili con una megattera adulta. Anche le condizioni della pelle, gravemente danneggiata, fanno pensare a Timmy, che durante le settimane di permanenza nelle acque salmastre del Baltico – habitat inadatto per la specie – aveva sviluppato lesioni cutanee e accumulo di liquidi nei polmoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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