La carcassa di una balena di nome Timmy è stata trovata su una spiaggia in Danimarca. La balena si era persa nel Mar Baltico e aveva attirato l’attenzione dei media tedeschi per circa due mesi. Si ipotizza che l’animale possa essere stato disorientato mentre seguiva un banco di aringhe o durante il suo viaggio migratorio. La scoperta è stata confermata da testimoni e autorità locali.

È finita su una spiaggia in Danimarca la storia di Timmy, la balena che per due mesi ha affascinato i media tedeschi dopo essersi persa nel Mar Baltico, forse mentre seguiva un banco di aringhe o durante la migrazione. La carcassa della megattera è stata ritrovata sabato su una spiaggia danese dopo aver trascorso due settimane nelle acque poco profonde al largo dell’isola di Anholt, nello stretto tra Danimarca e Svezia, dove è morta il 14 maggio. Il cetaceo era stato avvistato per la prima volta lo scorso 3 marzo. I media tedeschi hanno seguito da vicino le sue condizioni, mentre le squadre di soccorso tentavano di ricondurla verso il suo habitat naturale, nell’Oceano Atlantico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Danimarca, ritrovata su una spiaggia la carcassa della balena Timmy

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Una balena morta è stata trovata in Danimarca: potrebbe essere Timmy, la megattera arenata in Germania

Il giallo della balena morta in Danimarca: è Timmy? Le dimensioni corrispondono...Il 15 maggio 2026, una balena morta è stata trovata al largo dell'isola di Anholt, nel mar di Kattegat.