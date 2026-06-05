Diogo Dalot ha dichiarato di aver ritrovato la sensazione di essere un calciatore grazie al Milan. In un’intervista, il giocatore ha sottolineato come l’esperienza nel club abbia contribuito a riaccendere la sua passione e fiducia in sé stesso. Ha anche espresso gratitudine per l’ambiente e il supporto ricevuto durante il suo periodo in rossonero. Dalot ha lasciato intendere che l’esperienza ha rappresentato un momento importante della sua carriera.

A distanza di anni, il legame di Diogo Dalot e il Milan è rimasto comunque forte, impresso nella mente e nei ricordi del giocatore portoghese. Arrivato in prestito dal Manchester United nel 2020, l'esterno portoghese ha vissuto da protagonista il ritorno in Champions dei rossoneri. Intervistato dai microfoni Players’ Tribune, il calciatore ha voluto ricordare il suo periodo in rossonero. «Quando andai in prestito al Milan l’estate successiva, il piano era sempre quello di tornare allo United. Non c’era alcun obbligo di riscatto. Ricordo il magazziniere che mi fece fare un giro del centro sportivo: ‘Ah sì, qui si sedeva Nesta. Ronaldinho adorava quel lettino per i massaggi laggiù’. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Dalot a cuore aperto: “Il Milan mi ha fatto sentire di nuovo un calciatore”

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