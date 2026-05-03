In una casa di Castel Maggiore, una donna di 88 anni ricorda con affetto il rapporto con suo figlio, il campione sportivo. Seduta davanti a una foto del marito scomparso prematuramente, commenta con soddisfazione il ruolo che suo figlio ha avuto nella sua vita, sottolineando il senso di realizzazione personale. La conversazione rivela un legame profondo e un senso di gratitudine verso le esperienze condivise nel tempo.

Castel Maggiore (Bologna), 3 maggio 2026 – “Che figlio che abbiamo fatto, noi due”. La mano di mamma Anna, ottantotto primavere, accarezza la foto del marito (scomparso prematuramente nel 1994) che si trova su una credenza della casa di famiglia di via Dante, a Castel Maggiore (Bologna). Con quelle dita che sfiorano uno scatto in bianco e nero, condivide con lui non solo il dolore per la perdita improvvisa del loro Alex, ma soprattutto la fierezza e la soddisfazione di aver avuto in dono – nella vita e oltre – Alessandro. Non Zanardi, il campione. Nemmeno ‘Zanna Bianca’, per gli appassionati. Solo e semplicemente Alessandro. Un amore, quello di una mamma per un figlio, che non si spegne mai.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Ha fatto sentire importante anche me. Mi ha dato soddisfazioni enormi”: a casa della mamma del campione Alex Zanardi

Gaetano Cordaro, Salvo Cartier - Din Don ( Video Ufficiale 2025 )

Notizie correlate

È morto Alex Zanardi, il campione che ha trasformato la tragedia in 4 ori paralimpiciL’Italia piange Alex Zanardi, morto a Noventa Padovana nella serata del 1 maggio 2026 all’età di 59 anni.

Leggi anche: Alex Zanardi, morto il campione dell'umanità che ha vissuto tre vite

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Juventus, Spalletti: Yildiz è un campione che mi fa sentire fortunato.

Ha fatto sentire importante anche me. Mi ha dato soddisfazioni enormi: a casa della mamma del campione Alex ZanardiIl mio Alex? Un talento innato. Anna Zanardi di fronte alla foto del marito scomparso: hai visto che figlio abbiamo fatto? Da piccolo rubò quattro rotelline e dei tubi dal cassetto del padre e cost ... ilrestodelcarlino.it

E' morto Alex Zanardi, omaggio all'eroe che sorpassò paura e pietàBolognese, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo quattro ori e due argenti ai Gioc ... ansa.it