Dall’oratorio all’Atalanta | Arcene conferisce la Benemerenza Civica a Lorenzo Bernasconi

Lorenzo Bernasconi ha ricevuto la Benemerenza Civica nel suo paese d’origine, Arcene, il 2 giugno. Alla cerimonia si è presentato indossando una maglietta con la scritta “Ferma il rumore, non i tuoi sogni”. Bernasconi, passato dall’oratorio all’Atalanta, è stato premiato in occasione di una cerimonia pubblica presso il Comune. La premiazione ha coinvolto anche altri riconoscimenti a cittadini locali.

Arcene. Quando il 2 giugno Lorenzo Bernasconi si è presentato in Comune ad Arcene, suo paese d’origine, per ricevere la Benemerenza Civica, ha indossato una maglietta che recava una scritta significativa: “Ferma il rumore, non i tuoi sogni”. Il sogno di giocare nell’Atalanta di un ragazzo bergamasco, realizzato dopo un lungo percorso iniziato all’oratorio del suo paese. Nel giorno della festa della Repubblica, all’esterno mancino classe 2003 è stato conferito del titolo dal sindaco Roberto Ravanelli e dall’assessore allo sport Stefano Allievi, al termine della sua prima stagione in prima squadra, conclusa con 37 presenze facendo l’esordio in Champions League e rivelandosi un punto fermo sia con Juric che con Palladino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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