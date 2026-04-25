Atalanta per Lorenzo Bernasconi lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio

Un giocatore dell'Atalanta ha subito una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L'infortunio si è verificato durante un allenamento, e si tratta di una lesione di primo o secondo grado. La squadra ha comunicato che il giocatore sarà sottoposto a ulteriori esami per stabilire le cure più adeguate. Nessuna comunicazione ufficiale è stata data sui tempi di recupero previsti.

Bergamo, 25 aprile 2026 – Lesione di primosecondo grado del legamento collaterale mediano del ginocchio destro. È questa la diagnosi, ricevuta dopo una serie di approfondimenti diagnostici strumentali cui è stato sottoposto tra ieri e oggi, per il laterale atalantino Lorenzo Bernasconi, infortunatosi mercoledì sera nel secondo tempo della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio in uno scontro fortuito di gioco con il centrocampista biancoceleste Patric. Dopo il violento contrasto l’esterno 22enne di Arcene era comunque rimasto in campo, dolorante, per qualche minuto, prima di fermarsi per chiedere il cambio e uscire claudicante. Esclusa al momento la soluzione dell’intervento chirurgico per il laterale classe 2003.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Atalanta, per Lorenzo Bernasconi lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio Notizie correlate Atalanta, lesione al legamento per Bernasconi: salterà le gare contro Cagliari e GenoaLesione tra il primo e il secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Monza ferma Sofia per un mese: lesione al legamento collateraleNel panorama pallavolistico nazionale emergono appuntamenti decisivi, aggiornamenti su infortuni e riflessioni strategiche che interessano sia la A1... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juventus su Bernasconi per il post Cambiaso: l’Atalanta fa un super prezzo. È duello con la Roma; Infortunio al ginocchio per Bernasconi in Atalanta-Lazio: cosa si è fatto l'esterno nerazzurro e i tempi di recupero; ULTIM’ORA – Atalanta, infortunio per Bernasconi e cambio obbligato: cos’è successo in Coppa Italia; Atalanta; problemi al ginocchio per Bernasconi, salta la trasferta di Cagliari. Atalanta, per Lorenzo Bernasconi lesione al legamento collaterale mediale del ginocchioBergamo, 25 aprile 2026 – Lesione di primo/secondo grado del legamento collaterale mediano del ginocchio destro. È questa la diagnosi, ricevuta dopo una serie di approfondimenti diagnostici strumental ... sport.quotidiano.net Atalanta: lesione al legamento collaterale per BernasconiL’INFORTUNIO. Fine della stagione a rischio, infortunio nella partita con la Lazio in Coppa Italia. ecodibergamo.it Lorenzo Bernasconi out. Condizioni da valutare nei prossimi giorni, in attesa di accertamenti clinico strumentali. Forza Lorenzo - facebook.com facebook Marco #Palestra e Lorenzo #Bernasconi sono i due laterali italiani che più mi hanno impressionato in questa #SerieA. Palestra è a mio avviso già pronto per una grande, a Bernasconi un altro anno a Bergamo non potrebbe che fare bene. Due su cui investirei x.com