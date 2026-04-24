Atalanta tegola per Lorenzo Bernasconi | trauma distrattivo al ginocchio destro

L’Atalanta ha annunciato che Lorenzo Bernasconi ha subito un trauma distrattivo al ginocchio destro durante l’ultimo allenamento. La società ha comunicato che il giocatore sarà sottoposto a ulteriori accertamenti medici e che il suo impiego nelle prossime partite sarà valutato in base ai risultati. La squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide di campionato senza uno dei suoi componenti.

Bergamo, 24 aprile 2026 – Brutta tegola per l’Atalanta, impegnata nella difficile rincorsa al sesto posto. L’infortunio occorso a Lorenzo Bernasconi, uscito dolorante mercoledì sera a inizio ripresa della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, dopo un duro scontro fortuito di gioco con il centrocampista laziale Patric, si è rivelato un trauma distrattivo al ginocchio destro. Infortunio che potrebbe aver già chiuso anticipatamente la stagione del 23enne laterale di Arcene, che salterà sicuramente la trasferta di lunedì a Cagliari: l’entità del suo infortunio verrà valutata nei prossimi giorni con accertamenti clinico-strumentali. enza...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, tegola per Lorenzo Bernasconi: trauma distrattivo al ginocchio destro Notizie correlate Leggi anche: Atalanta, De Ketelaere operato al ginocchio destro: inizia la riabilitazione Leggi anche: Di Lorenzo, l'infortunio è meno grave del previsto: trauma distorsivo al ginocchio Approfondimenti e contenuti Si parla di: Dea, ansia per Bernasconi! Hien mette il Cagliari nel mirino. Cagliari Atalanta, l’Atalanta si avvicina alla trasferta dell’Unipol Domus con una brutta notizia dall’infermeria: cosa filtra sui nerazzurriCagliari Atalanta, l’Atalanta si avvicina alla trasferta dell’Unipol Domus con una brutta notizia dall’infermeria: cosa filtra sui nerazzurri ... cagliarinews24.com Infortunio Bernasconi: le condizioni dell’esterno dell’Atalanta e quanto dovrà rimanere fuori. Tutti i dettagliInfortunio Bernasconi: le condizioni dell'esterno dell'Atalanta e quanto dovrà rimanere fuori. Tutti i dettagli ... calcionews24.com