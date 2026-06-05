Dall’indoor alla sabbia | il progetto beach di Courtney Schwan e Luna Cicola

Notizia in breve

Courtney Schwan e Luna Cicola si sono presentate insieme sul campo di sabbia, passando dall’indoor al beach volley. Sono state protagoniste di una partita nel Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, che si è svolta sulla spiaggia. Le due atlete hanno mostrato una buona intesa durante il match, che ha attirato l’attenzione di pubblico e media. La loro collaborazione rappresenta una novità nella stagione 2026 del torneo.