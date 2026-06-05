Dall’indoor alla sabbia | il progetto beach di Courtney Schwan e Luna Cicola

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Courtney Schwan e Luna Cicola si sono presentate insieme sul campo di sabbia, passando dall’indoor al beach volley. Sono state protagoniste di una partita nel Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, che si è svolta sulla spiaggia. Le due atlete hanno mostrato una buona intesa durante il match, che ha attirato l’attenzione di pubblico e media. La loro collaborazione rappresenta una novità nella stagione 2026 del torneo.

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Courtney Schwan e Luna Cicola: una nuova coppia per il Campionato Italiano di Beach Volley! Nella nuova puntata di Beach Zone conosciamo più da vicino Courtney Schwan e Luna Cicola, una delle coppie più interessanti e curiose della stagione 2026 del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Dopo due anni trascorsi al fianco di Arianna Barboni, Courtney Schwan ha intrapreso una nuova avventura sulla sabbia insieme a Luna Cicola, atleta reduce da una stagione molto positiva culminata con il terzo posto alle Finali Scudetto di Bellaria Igea Marina. Due percorsi diversi che si incrociano con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e capace di ritagliarsi un ruolo importante in un panorama nazionale che quest’anno presenta un livello particolarmente elevato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Dall’indoor alla sabbia: il progetto “beach” di Courtney Schwan e Luna Cicola
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