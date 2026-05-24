Il trofeo ’Beach Rugby’ debutta sulla sabbia di Punta Navaccia
Il trofeo ‘Beach Rugby’ si è disputato sulla spiaggia di Punta Navaccia, a Tuoro sul Trasimeno, presso il Centro Sportivo Fiamme. La competizione ha coinvolto diverse squadre che si sono sfidate in partite sulla sabbia. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme anti-Covid e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da varie regioni. La manifestazione si è conclusa con la premiazione delle squadre vincitrici.
E’ stata la spiaggia di Punta Navaccia, a Tuoro sul Trasimeno, insieme al Centro Sportivo Fiamme Oro di Maccarese (Fiumicino), ad inaugurare ieri dalle ore 10 la prima tappa del sesto Trofeo Italiano ’Beach Rugby 2026’, organizzato dalla Federazione Italiana Rugby in collaborazione con Vittoria Assicurazioni. Il circuito, che si concluderà con la finale nazionale di San Benedetto del Tronto il 25 e 26 luglio, prevede undici settimane di gare per un totale di 39 appuntamenti nelle spiagge più suggestive d’Italia. A Punta Navaccia sono scesi in campo le Sabbie Mobili (con due formazioni dal Lazio), gli Spruzzi Pazzi da Ancona e i Bula Bula da Belluno: sono stati loro a contendersi i primi punti del Trofeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Palmi si accende di Beach Rugby: arriva il Trofeo Italiano sulla costaPalmi si prepara ad ospitare una tappa del Trofeo Italiano di Beach Rugby, che si svolgerà sulla spiaggia locale.
Universo beach, verso l’apertura il nuovo tratto di spiaggia: da una prima analisi la sabbia è okA Salerno, si sta completando il nuovo tratto di spiaggia che arriva fino all’ex ostello della Gioventù, risultato di un intervento di ripascimento...
Temi più discussi: A Tuoro sul Trasimeno la prima tappa del sesto trofeo italiano beach rugby; Beach Rugby 2026, ufficiale il calendario: 39 tappe in tutta Italia fino alla finale di San Benedetto; Beach Rugby 1; Al via il Trofeo italiano Beach Rugby, dal 23 maggio in 39 tappe.
A Tuoro sul Trasimeno la prima tappa del sesto trofeo italiano beach rugby. Il torneo a Punta Navaccia in collaborazione con Rugby Perugia e Umbria Rugby femminile x.com
MATCH WEEKEND | Parte il Beach Rugby! Questo weekend il rugby pugliese si sposta anche sulla sabbia con il primo grande appuntamento della stagione Beach Rugby Sabato 24 maggio il Lido Mar Y Sol di Gallipoli ospiterà il Trofeo Italiano Be facebook
Il trofeo ’Beach Rugby’ debutta sulla sabbia di Punta NavacciaE’ stata la spiaggia di Punta Navaccia, a Tuoro sul Trasimeno, insieme al Centro Sportivo Fiamme Oro di Maccarese (Fiumicino), ad inaugurare ieri dalle ore 10 la prima tappa del sesto Trofeo Italiano ... lanazione.it
Beach Rugby: al via la stagione 2026, con i Navy Gators Sport, inclusione e nuovi obiettiviPrenderà il via il prossimo 23 maggio sulla spiaggia di Maccarese la nuova stagione del Trofeo Italiano di Beach Rugby, che vedrà ... laziopress.it