Il trofeo ’Beach Rugby’ debutta sulla sabbia di Punta Navaccia

Notizia in breve

Il trofeo ‘Beach Rugby’ si è disputato sulla spiaggia di Punta Navaccia, a Tuoro sul Trasimeno, presso il Centro Sportivo Fiamme. La competizione ha coinvolto diverse squadre che si sono sfidate in partite sulla sabbia. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme anti-Covid e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da varie regioni. La manifestazione si è conclusa con la premiazione delle squadre vincitrici.