Dalle facoltà più scelte alle busta paga più alte per i laureati | cosa rivelano i dati Unibo

I dati di Unibo mostrano quali facoltà attirano più studenti e quali offrono le retribuzioni più alte ai laureati. Le statistiche indicano le discipline più frequentate e i settori con le retribuzioni medie più elevate. Non sono stati forniti dettagli sui numeri specifici o sui tempi di inserimento nel mercato del lavoro. La sezione Dossier di ForliToday.it pubblica approfondimenti esclusivi, disponibili tramite abbonamento.

Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di ForliToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui.L’Università di Bologna, di cui fanno parte i campus romagnoli, ha perso 13 mila studenti e un migliaio di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dalle facoltà più scelte a quelle che offrono più lavoro: cosa rivelano i dati UniboNegli ultimi vent’anni, l’università di Bologna ha visto una diminuzione di circa 13 mila studenti e circa un migliaio di immatricolazioni rispetto...

Leggi anche: Busta paga di marzo più "ricca": ecco perché

Temi più discussi: Multe da autovelox, Bologna seconda città in Italia: quanti milioni incassa il Comune e come vengono spesi; Tocco e toga in Piazza Maggiore: si festeggiano i nuovi ricercatori; Il percorso a ostacoli per accedere alla profilassi anti Hiv (che può salvare vite); Una firma che vale milioni. Chi incassa il 5xmille a Bologna e chi resta a mani vuote.

Dalle facoltà più scelte a quelle che offrono più lavoro: cosa rivelano i dati Unibo x.com

Ecco le 5 facoltà universitarie più scelte dai giovani italianiLa scelta di una facoltà universitaria nasce sempre da un intreccio di motivazioni personali che cambiano da studente a studente. Le inclinazioni individuali, chiaramente, spesso sono ciò che ... esquire.com

Unibo, no a un corso per l’esercito. Bernini: Una scelta discutibile. Ma Molari: Ha deciso la facoltàNiente corso di laurea in filosofia per una quindicina di giovani ufficiali dell’Esercito, a cui l’Alma Mater ha chiuso le porte in faccia, rifiutando l’attivazione di un curriculum a loro dedicato. ilrestodelcarlino.it