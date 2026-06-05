Dalle facoltà più scelte alle busta paga più alte per i laureati | cosa rivelano i dati Unibo

Da forlitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati di Unibo mostrano quali facoltà attirano più studenti e quali offrono le retribuzioni più alte ai laureati. Le statistiche indicano le discipline più frequentate e i settori con le retribuzioni medie più elevate. Non sono stati forniti dettagli sui numeri specifici o sui tempi di inserimento nel mercato del lavoro. La sezione Dossier di ForliToday.it pubblica approfondimenti esclusivi, disponibili tramite abbonamento.

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