Leggendo il prossimo cedolino, i lavoratori dipendenti troveranno una busta paga più “ricca” rispetto ai mesi precedenti. Difatti, nel cedolino di marzo si vedranno i primi effetti del taglio dell’aliquota Irpef dal 35 al 33% introdotta dalla Legge di Bilancio, oltre alle ulteriori misure fiscali che incideranno sulle retribuzioni e su alcune componenti accessorie. Dunque, oltre al taglio dell’Irpef i lavoratori stanno vedendo, ad esempio, gli effetti dell’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali se interessati in relazione alla propria Ral ma non solo; tra le ulteriori misure introdotte dalla legge di Bilancio ci sono: l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’1% sui premi di produttività, con una soglia agevolata fino a 5mila euro;. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Busta paga di marzo più "ricca": ecco perché

Articoli correlati

Non lasciare soldi per strada: i bonus che devi richiedere esplicitamente per una busta paga più riccaIl panorama dei bonus economici in Italia si fa sempre più complesso e molti contribuenti rischiano di lasciarne indietro alcuni.

Leggi anche: Busta paga di febbraio più bassa? Tra calendario ridotto e ricalcolo dei giorni di detrazione, ecco perché

Aggiornamenti e notizie su Busta paga

Temi più discussi: Stipendi marzo 2026, flat tax su rinnovi contrattuali e festivi: cosa cambia in busta paga; Stipendi, a marzo busta paga più alta: via agli sgravi sui contratti. E per i dipendenti pubblici arretrati e conguagli; Stipendi di marzo, buste paga più pesanti tra sconti fiscali e arretrati; Ripristinata l’anticipazione del CCNL 2022-2024. In arrivo consistenti arretrati.

Flat tax su aumenti, straordinari e premi: ecco quando l’aumento in busta paga è automatico e quando il rimborso arriva dopoAumenti contrattuali al 5%, straordinari al 15% e premi all'1%: ecco quando il beneficio arriva in busta paga in automatico ... ilfattoquotidiano.it

Buste paga, a marzo novità per i lavoratori tra aumenti Ccnl e maggiorazioniNovità in busta paga a marzo con aumenti. Vale tra i 190 e gli 850 euro netti l'anno l’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi dei contratti prevista dalla Legge di Bilancio 202 ... adnkronos.com

Flat tax su aumenti, straordinari e premi: ecco quando l’aumento in busta paga è automatico e quando il rimborso arriva dopo. @piermolinengo x.com

Stipendi scuola marzo 2026: cosa cambia davvero in busta paga Con il cedolino di marzo arrivano alcune novità importanti per docenti e ATA. Ma attenzione: non tutto è aumento reale Aumenti su RPD e CIA Dal mese di marzo si registrano increment facebook