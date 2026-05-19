Dalle facoltà più scelte a quelle che offrono più lavoro | cosa rivelano i dati Unibo

Negli ultimi vent’anni, l’università di Bologna ha visto una diminuzione di circa 13 mila studenti e circa un migliaio di immatricolazioni rispetto al passato. Questi numeri rappresentano un calo che in parte è stato compensato dall’aumento di iscritti negli ultimi dieci anni. I dati evidenziano le scelte degli studenti tra le diverse facoltà, considerando anche le aree di studio che offrono maggiori opportunità di lavoro. La tendenza si inserisce in un quadro più ampio di cambiamenti nel panorama accademico italiano.

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