Dalla Spagna alla Sicilia con 13 kg di cocaina | tre corrieri bloccati agli imbarcaderi di Messina

Da feedpress.me 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone di Lentini sono state arrestate alla fine di aprile a Messina, mentre cercavano di imbarcarsi con 13 kg di cocaina. La polizia ha fermato un uomo di 37 anni, una donna di 23 anni e un giovane di 21 anni, trovati con la sostanza stupefacente durante i controlli ai porti. L’intervento si è concluso con il loro arresto. I tre erano diretti dalla Spagna verso la Sicilia con il carico di cocaina.

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La polizia ha arrestato un trentasettenne, una ventitreenne e un ventunenne, tutti originari di Lentini, per trasporto di stupefacenti. I tre viaggiavano su un’auto con 13 chilogrammi di cocaina acquista in Spagna, a Barcellona. L’operazione è stata eseguita da agenti della squadra mobile della Questura di Catania e del commissariato di Lentini che, dopo avere appreso dell’attività illegale, hanno intercettato la vettura con i tre a bordo in Calabria ed iniziato un lungo pedinamento, fino a quando il veicolo è arrivato agli imbarcaderi di Messina. La perquisizione dell’auto ha permesso di trovare, occultati proprio negli sportelli posteriori, 12 panetti di cocaina dal peso di oltre 13 chilogrammi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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