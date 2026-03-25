Un'organizzazione criminale proveniente dalla Calabria gestiva il trasporto di grandi quantità di cocaina e marijuana destinate alle piazze di spaccio di Cosimo e Vittoria. I corrieri di Vibo erano coinvolti nel cosiddetto

Arrivavano dalla Calabria gli ingenti quantitativi di cocaina e marijuana che un’organizzazione vendeva nelle piazze di spaccio di Cosimo e Vittoria. E’ quanto emerge dall’operazione "Drug parking" della squadra mobile della Questura di Ragusa, coordinata dalla Dda di Catania, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dieci indagati: otto condotti in carcere e due posti agli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso, il gruppo criminale si riforniva di droga nella provincia di Vibo Valentia utilizzando corrieri incaricati di consegnare la sostanza stupefacente in aree periferiche e parcheggi di esercizi commerciali, accuratamente scelti per eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fiumi di droga dalla Calabria alla Sicilia: corrieri di Vibo nel "Drug parking" tra Cosimo e Vittoria

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