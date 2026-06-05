Un premio speciale è stato assegnato a un’iniziativa che ha trasformato una sala da tè solidale in un progetto di inclusione e solidarietà. L’iniziativa, rivolta a giovani, ha promosso attività di formazione e integrazione. La cerimonia si è svolta in un palazzo delle Nazioni Unite, con la presenza di rappresentanti internazionali. La premiazione ha riconosciuto l’impegno nel favorire opportunità di crescita per i giovani attraverso azioni di volontariato e coinvolgimento comunitario.

"Da tè - Sala da tè solidale" è nata per dare ai nostri ragazze e ragazze, la possibilità di fare qualcosa nel tessuto sociale di Cento, in modo che non si perdessero le relazioni intessute durante gli anni scolastici e che potessero avere visibilità il loro lavoro e il loro modo di essere, con la possibilità di fare qualcosa di bello e gratificante". Non c’è modo migliore di queste parole, pronunciate da Rossella Cristi, presidente di Oltre-Tutto Aps, associazione nata dieci anni fa e da otto impegnata nel progetto sala da tè, per presentare "Da tè", una realtà in cui ragazze e ragazzi con disabilità, dipendenti e volontari sono impegnati con il servizio di caffetteria, unito ad attività sociali e culturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla Sala da Tè al palazzo dell’Onu: "Un premio speciale"

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The real noble daughter returns to avenge and reclaim what is hers

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