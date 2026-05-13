Avellino ritrova il benessere | un viaggio tra energia emozioni e armonia alla Sala da Tè Shaza

Ad Avellino, la primavera porta nuove occasioni per prendersi cura di sé, con eventi che uniscono energia, emozioni e armonia. Alla Sala da Tè Shaza, vengono proposti incontri e attività pensati per favorire il benessere personale. La città si prepara a vivere momenti dedicati alla crescita e alla serenità, offrendo uno spazio dove incontrare persone e condividere esperienze positive.

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