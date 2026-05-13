Avellino ritrova il benessere | un viaggio tra energia emozioni e armonia alla Sala da Tè Shaza

Da avellinotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Avellino, la primavera porta nuove occasioni per prendersi cura di sé, con eventi che uniscono energia, emozioni e armonia. Alla Sala da Tè Shaza, vengono proposti incontri e attività pensati per favorire il benessere personale. La città si prepara a vivere momenti dedicati alla crescita e alla serenità, offrendo uno spazio dove incontrare persone e condividere esperienze positive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La primavera avellinese si arricchisce di preziose opportunità dedicate alla cura di sé e alla crescita personale. La nostra città si prepara ad accogliere un appuntamento speciale, concepito per donare energia, leggerezza e vitalità a chiunque desideri migliorare la propria qualità di vita.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Astrodomus: viaggio tra energia e benessere nella Giornata del Sole? Cosa sapere L'Astrodomus di Castelgrande organizza la Giornata del Sole il 2 e 3 maggio.

Valtellina terra d'emozioni: al via la campagna che trasforma il viaggio in benessereIl bisogno di staccare con vacanze rigeneranti non è più un lusso, ma una necessità: il 58,4% degli italiani dichiara di avere le “batterie scariche”...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web