Durante un intervento recente, l’attore e regista ha commentato il calciatore Marco Palestra, recentemente collegato anche alla Juventus. Siani ha descritto Palestra come un talento particolare, sottolineando come la sua presenza sul campo sia evidente fin dalle prime partite. Ha inoltre espresso un giudizio sul suo potenziale futuro nel calcio, senza entrare in dettagli specifici sulle trattative o sulle valutazioni ufficiali.

di Angelo Ciarletta Alessandro Siani ha parlato di Marco Palestra, calciatore accostato tra le altre anche alla Juventus. Vediamo che cosa ha detto il giornalista. Alessandro Siani, in un’intervista esclusiva concessa a cagliarinews24.com, ha parlato anche di Marco Palestra, calciatore nel mirino delle principali big italiane e non solo, tra cui la Juve. Di seguito le sue dichiarazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Marco Palestra si è preso il Cagliari e la Nazionale. Pensi che sarà il futuro degli Azzurri?... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Siani al miele su Palestra: «È il presente dell’Italia. Un giocatore speciale, te ne accorgi subito. Sul suo futuro dico questo»

Fernando Siani in esclusiva a Cagliarinews24: «Palestra è il presente dell’Italia, non è il futuro e dovrebbe essere anche il passato! Sullo Scudetto…»Mercato Inter, affondo per Zekri: presentata l’offerta! Ausilio studia la strategia per battere la concorrenza Mercato Juve, fari puntati su Kessiè!...

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