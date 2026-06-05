Come può un brano unire la neve di Courmayeur ai ritmi tropicali?. Chi sono i fratelli che uniscono disciplina atletica e produzione elettronica?. Quale leggenda della musica italiana ha curato la produzione del singolo?. Perché questo mix tra après-ski e beach club sfida le stagioni?.? In Breve I LOVID hanno iniziato il percorso musicale nel 2020 durante la pandemia.. Wlady ha collaborato con Articolo 31 e prodotto brani per J-Ax.. Il duo unisce la produzione elettronica di Luca alla carriera atletica di Silvia.. La produzione fonde elementi di reggaeton, dance, pop e tropical house.. Il nuovo singolo Sotto Zero unisce le vette di Courmayeur ai ritmi tropicali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla neve ai ritmi tropicali: LOVID e Wlady lanciano Sotto Zero

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