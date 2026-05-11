Jazz e ritmi tropicali | la nuova settimana live in via Bellini

Nella prossima settimana, via Bellini ospiterà una serie di concerti dal vivo con musica jazz e ritmi tropicali. Gli artisti che si esibiranno sono stati annunciati e si alternano in vari appuntamenti serali. Durante le serate, sarà possibile partecipare anche a visite guidate nei musei della zona, con orari e modalità specificate nei programmi ufficiali. Le iniziative si svolgono secondo un calendario prestabilito e senza variazioni fino alla fine della settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sono gli artisti che animeranno il palco di via Bellini?. Come si intrecciano i concerti jazz con le visite ai musei?. Dove si trovano le mostre gratuite disponibili questo mese a Napoli?. Quale programma musicale attende il Bourbon Street da giovedì a domenica?.? In Breve Programmazione Bourbon Street: Sonia Zaccardi (1405), Noite Da Bossa (1505), True Blues (1605), Nikla's 4Tet (1705).. Prenotazioni eventi musicali in via Bellini disponibili al numero telefonico 338 8253756.. Eventi culturali Napoli: Museo Pietrarsa (fino al 1705), Villa Pignatelli (fino al 2905), Capodimonte (fino al 0206).. Appuntamenti gratuiti presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli dall'8 maggio al 5 giugno 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jazz e ritmi tropicali: la nuova settimana live in via Bellini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli vibra allo swing: 5 giorni di jazz live in via BelliniIl ritmo dello swing animerà il cuore pulsante di via Bellini con una programmazione musicale che coinvolge diverse date tra mercoledì 15 e domenica... "Settimana Internazionale del Jazz": due appuntamenti imperdibili con l'Itria Jazz EnsembleFASANO – La Città di Fasano si conferma protagonista della scena musicale d'eccellenza.