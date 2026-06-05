Dal Vesuvio al Fuji | a Bacoli mostra sull’arte in eruzione

Da domani a domenica 21 giugno, presso il Palazzo dell’Ostrichina nel Complesso Borbonico del Fusaro a Bacoli si terrà una mostra collettiva multidisciplinare intitolata “Iconiche Montagne di Fuoco”. L’esposizione presenta opere che rappresentano diverse montagne vulcaniche, tra cui il Vesuvio e il Fuji. La mostra si svolge negli spazi del complesso storico e si concluderà domenica.

Da domani a domenica 21 giugno, gli spazi del Palazzo dell’Ostrichina del Complesso Borbonico del Fusaro a Bacoli, ospiteranno la mostra collettiva multidisciplinare “Iconiche Montagne di Fuoco. Dal Vesuvio al Fuji: Arte in Eruzione”, a cura di Anna Russolillo, Doriana Vriale e Anna Abbate. L’esposizione, promossa da Lunaria A2 di Federica Russolillo, sarà visitabile tutti i giorni, con guida, dalle ore 15.00 alle ore 21.00. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto “Vivere nel Vulcano 2026. Campania e Giappone tra Scienza e Arti”, patrocinato, tra gli altri, dall’INGV e dall’Ambasciata del Giappone in Italia. Inserita nelle celebrazioni... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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