A Colleferro, presso Palazzo Morandi, si tiene dal 4 al 19 aprile la mostra collettiva intitolata “Our Colours”. L’evento è organizzato dall’associazione culturale “La Via dell’Arte” con il patrocinio del Comune. L’esposizione riunisce opere di diversi artisti, offrendo una panoramica di tecniche e stili differenti. La mostra rimane aperta al pubblico durante tutto il periodo, con ingressi gratuiti.

COLLEFERRO – L’associazione culturale “La Via dell’Arte”, con il patrocinio del Comune di Colleferro, presenta la mostra collettiva d’arte “Our Colours”, ospitata presso Palazzo Morandi. L’esposizione delle opere di 27 artisti, è visitabile dal 4 al 19 Aprile 2026. L’iniziativa – sponsorizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma – si inserisce nel percorso dell’associazione volto a promuovere l’arte come spazio di incontro, espressione e condivisione, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra linguaggi, tecniche e sensibilità differenti. Pittura, scultura e diverse forme espressive danno vita a un percorso eterogeneo, capace di restituire la ricchezza e l’identità del gruppo. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. “Our Colours”. A Palazzo Morandi dal 4 al 19 Aprile la mostra collettiva organizzata dall’Associazione “La Via dell’Arte”

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