Un anno fa, l’artista ispano-olandese si trovava in ospedale. Oggi, la sua canzone “Nuestro Verano” raggiunge ascoltatori in 42 paesi. La traccia ha ottenuto successo internazionale, portandolo da un letto di ospedale a una presenza significativa nel panorama musicale globale. La canzone è diventata un tormentone estivo, con diffusione su piattaforme digitali e radio. Non sono stati comunicati dettagli sulla sua condizione di salute o sui tempi di recupero.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE L’artista ispano-olandese Joey Arnoldo conquista un pubblico internazionale con la hit estiva “Nuestro Verano” “Un anno fa ero in ospedale. Oggi una canzone nata lì viene ascoltata in 42 Paesi.” DÉNIA, Spagna e BREDA, Paesi Bassi, 5 giugno 2026 PRNewswire — L’artista ispano-olandese Joey Arnoldo sta attirando l’attenzione internazionale grazie al suo singolo Nuestro Verano. In breve tempo il brano ha generato oltre 4 milioni di visualizzazioni su TikTok ed è attualmente ascoltato in 42 Paesi. Spagna, Paesi Bassi, Germania e Francia figurano tra i mercati più importanti per questa produzione indipendente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dal letto d’ospedale agli ascoltatori in 42 Paesi: la storia dietro “Nuestro Verano”

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