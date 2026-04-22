Omaggio agli eroi della storia Corteo dal Piano agli Archi Ecco le Mappe partigiane

Da ilrestodelcarlino.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 25 aprile, si è svolto un corteo che ha attraversato il centro cittadino, partendo dal Piano e arrivando agli Archi. L’evento ha presentato le Mappe Partigiane, un’alternativa alle tradizionali cerimonie ufficiali. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone che hanno partecipato alla manifestazione, che si è conclusa con un momento dedicato agli eroi della storia.

Mappe Partigiane, ossia l’alternativa agli eventi e alle cerimonie istituzionali in occasione del 25 Aprile. L’evento è fissato per venerdì 24 aprile alle 18, quando, da piazza Ugo Bassi, partirà un corteo che attraverso corso Carlo Alberto raggiungerà l’altro quartiere popolare della città, gli Archi. L’iniziativa mira a celebrare e ricordare gli eroi della storia passata agli accadimenti dell’attualità in determinati contesti internazionali, a partire dal Medio Oriente. Abbastanza esemplificativo in tal senso il sottotitolo della manifestazione, "dalle strade di ieri alle lotte di oggi". La serata si concluderà con una grande festa in...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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