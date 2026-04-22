Omaggio agli eroi della storia Corteo dal Piano agli Archi Ecco le Mappe partigiane

In occasione del 25 aprile, si è svolto un corteo che ha attraversato il centro cittadino, partendo dal Piano e arrivando agli Archi. L’evento ha presentato le Mappe Partigiane, un’alternativa alle tradizionali cerimonie ufficiali. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone che hanno partecipato alla manifestazione, che si è conclusa con un momento dedicato agli eroi della storia.

Mappe Partigiane, ossia l’alternativa agli eventi e alle cerimonie istituzionali in occasione del 25 Aprile. L’evento è fissato per venerdì 24 aprile alle 18, quando, da piazza Ugo Bassi, partirà un corteo che attraverso corso Carlo Alberto raggiungerà l’altro quartiere popolare della città, gli Archi. L’iniziativa mira a celebrare e ricordare gli eroi della storia passata agli accadimenti dell’attualità in determinati contesti internazionali, a partire dal Medio Oriente. Abbastanza esemplificativo in tal senso il sottotitolo della manifestazione, "dalle strade di ieri alle lotte di oggi". La serata si concluderà con una grande festa in...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omaggio agli eroi della storia. Corteo dal Piano agli Archi. Ecco le Mappe partigiane Notizie correlate Dal “kit anti-gas” agli altri manuali. Ecco cosa circolava prima del corteo AskatasunaNei giorni che hanno preceduto il corteo del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, l’attenzione si è concentrata su un “kit di... Hormuz, dalle armi agli alleati: ecco cosa servirebbe agli Usa per riaprirlo. Il piano di Londra con 6 Paesi (Italia inclusa)Lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico globale, è diventato il fulcro di una crisi geopolitica senza precedenti dopo la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omaggio agli eroi della storia. Corteo dal Piano agli Archi. Ecco le Mappe partigiane; Daniele Si Nasce & Friends live evento a Roma; Civitavecchia celebra il 25 Aprile: cerimonia tra memoria, istituzioni e omaggio ai partigiani - Quotidiano; Caserma Nicolai, 3 cortili dedicati a Santa Barbara e agli eroi Briscese e Rebora. Omaggio agli eroi di tutti i giorni. Ecco il calendario dei carabinieriLe storie raccontate quest’anno nel calendario storico dell’Arma dei carabinieri, edizione 2026, potrebbero benissimo essere ambientate nella nostra provincia, perché tanto assomigliano a fatti di ... ilrestodelcarlino.it Guarda il nuovo calendario dei carabinieri: dedicato agli eroi quotidianiUn omaggio alle donne e agli uomini dell’Arma che ogni giorno operano con dedizione, in Italia e all’estero, al servizio della collettività, spiega il Comandante Provinciale di Bergamo Salvatore ... bergamonews.it Cagliari, monumenti aperti 2026 (l'edizione attuale si chiama generazioni, in omaggio agli studenti che da 30 anni fanno da Cicerone ai visitatori). Vai al contenuto Parco e Torre della Quarta Regia La Torre della Quarta Regia, nota anche come Torre della Sc facebook