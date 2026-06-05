Dal jazz alla classica C’è musica sotto le stelle
Nel cortile dell’Archiginnasio di Bologna si svolge un evento musicale che spazia dal jazz alla musica classica, con esibizioni all’aperto. L’area, decorata con stemmi e dipinti storici, rappresenta un esempio di spazio culturale all’aperto. La manifestazione si tiene di sera, offrendo un palcoscenico naturale sotto le stelle. L’evento coinvolge diversi artisti e musicisti, proponendo un programma vario. L’area è aperta al pubblico e si svolge in un ambiente che richiama secoli di tradizione universitaria e culturale.
di Stefano Marchetti Il Cortile dell’Archiginnasio di Bologna è di per sé un teatro di storia: adornato da stemmi e da memorie dipinte, evoca secoli di studi universitari e di sodalizi intellettuali. Quando arriva l’estate, questo abbraccio di bellezza diventa il palcoscenico per raffinate rassegne, come ’ Pianofortissimo ’, otto appuntamenti con straordinari virtuosi della tastiera, e ’ Talenti ’, il percorso che Bologna Festival dedica alle nuove generazioni di musicisti, con cinque concerti di pregio. In un unico abbraccio, il cartellone di ’ Pianofortissimo & Talenti ’ spazia dalla classica al jazz, dalla lirica all’approccio più contemporaneo, per incantevoli ascolti sotto le stelle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Jazz Vs Classica: il valore dellimprovvisazione
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