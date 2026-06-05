Dal jazz alla classica C’è musica sotto le stelle

Notizia in breve

Nel cortile dell’Archiginnasio di Bologna si svolge un evento musicale che spazia dal jazz alla musica classica, con esibizioni all’aperto. L’area, decorata con stemmi e dipinti storici, rappresenta un esempio di spazio culturale all’aperto. La manifestazione si tiene di sera, offrendo un palcoscenico naturale sotto le stelle. L’evento coinvolge diversi artisti e musicisti, proponendo un programma vario. L’area è aperta al pubblico e si svolge in un ambiente che richiama secoli di tradizione universitaria e culturale.