Dal jazz alla classica C’è musica sotto le stelle

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel cortile dell’Archiginnasio di Bologna si svolge un evento musicale che spazia dal jazz alla musica classica, con esibizioni all’aperto. L’area, decorata con stemmi e dipinti storici, rappresenta un esempio di spazio culturale all’aperto. La manifestazione si tiene di sera, offrendo un palcoscenico naturale sotto le stelle. L’evento coinvolge diversi artisti e musicisti, proponendo un programma vario. L’area è aperta al pubblico e si svolge in un ambiente che richiama secoli di tradizione universitaria e culturale.

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di Stefano Marchetti Il Cortile dell’Archiginnasio di Bologna è di per sé un teatro di storia: adornato da stemmi e da memorie dipinte, evoca secoli di studi universitari e di sodalizi intellettuali. Quando arriva l’estate, questo abbraccio di bellezza diventa il palcoscenico per raffinate rassegne, come ’ Pianofortissimo ’, otto appuntamenti con straordinari virtuosi della tastiera, e ’ Talenti ’, il percorso che Bologna Festival dedica alle nuove generazioni di musicisti, con cinque concerti di pregio. In un unico abbraccio, il cartellone di ’ Pianofortissimo & Talenti ’ spazia dalla classica al jazz, dalla lirica all’approccio più contemporaneo, per incantevoli ascolti sotto le stelle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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