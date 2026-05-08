Dallo sport alla musica sotto le stelle | la domenica magica del Parco Europa

Domenica 10 maggio, nel Parco Europa di via Europa a Forlì, si svolgerà la Festa di Quartiere Coriano–Ospedaletto–Pianta, un evento che si svolgerà dalle 16 alle 22. L’iniziativa è rivolta a tutta la comunità e prevede attività di gioco, sport, cultura e musica, offrendo un pomeriggio dedicato all’incontro e alla partecipazione dei cittadini. L’evento combina momenti all’aperto e intrattenimento, creando un’occasione per vivere il parco in modo diverso.

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Domenica 10 maggio, dalle 16 alle 22, il Parco Europa di via Europa a Forlì ospiterà la Festa di Quartiere Coriano–Ospedaletto–Pianta, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, pensato per vivere insieme un pomeriggio di incontro, partecipazione, gioco, sport, cultura e musica. In caso di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Leggi anche: ’Setting The Pace’. Bergamo e la musica. Sotto le stelle del jazz L'oroscopo di domenica 5 aprile 2026: le stelle sotto la TorreCari cittadini pisani, ecco un oroscopo su misura per la città e i suoi abitanti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Primo maggio barese 2026: tre giorni di musica, sport, cultura e sapori al Parco 2 giugno; Dal 16 al 17 maggio La Grande Festa del Fiume Po; La Grande Festa del Fiume Po torna per la seconda edizione: il Grande Fiume e il Parco Lungo Po Europa protagonisti il 16 e 17 maggio tra musica, food e attività; Primo maggio barese, tre giorni di musica e sport al parco 2 Giugno. Bagnoli, più risorse al Parco dello Sport: «Aperto alla città»Avanza il patto tra il Commissario di governo per Bagnoli e le Fiamme oro, cioè il Dipartimento di Pubblica sicurezza, per la gestione del Parco dello sport. Un Protocollo che dovrebbe essere ... ilmattino.it Nuova vita al Parco dello Sport di Napoli, sopralluogo Coni con Manfredi e PisaniLa riqualificazione del Parco dello Sport di Bagnoli al centro del sopralluogo effettuato da Gaetano Manfredi nella veste di commissario straordinario di Governo. Con lui il capo della Polizia ... ansa.it PRIVERNO | Bovieri (PD): “Parco Europa occasione per costruire una Priverno più viva e inclusiva” - facebook.com facebook