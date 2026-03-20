’Setting The Pace’ Bergamo e la musica Sotto le stelle del jazz

A Bergamo, si tiene l’evento “Setting The Pace” dedicato al jazz, con esibizioni sotto le stelle. La manifestazione si svolge in un’atmosfera all’aperto, coinvolgendo diversi artisti italiani e internazionali. Quest’anno, ricorrono i cento anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, due figure fondamentali nel mondo del jazz. L’evento si concentra sulla musica dal vivo e sul coinvolgimento del pubblico.

A tutto jazz. Nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane, Bergamo Jazz – fino al 22 marzo – dedica a queste due figure centrali del jazz la propria 47ª edizione e un progetto speciale espressamente ideato dal sassofonista americano Joe Lovano, per la terza volta direttore artistico del Festival. ’Setting The Pace’ è il titolo che Joe Lovano ha voluto dare a Bergamo Jazz 2026, simboleggiando un omaggio corale a coloro che nel jazz hanno indicato nuove strade. Numerosi gli ospiti internazionali di un evento considerato tra i principali a livello nazionale ed europeo. I concerti si svolgeranno al Teatro Donizetti, sede principale del Festival, al Teatro Sociale di Città Alta e in altri luoghi della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Setting The Pace’. Bergamo e la musica. Sotto le stelle del jazz Articoli correlati Torna Bergamo jazz con “Setting The Pace“Quattro intense giornate nel segno dei mille suoni del jazz diffusi in tutta la città. Gio Evan, musica e poesia sotto le stelle al Castello Scaligero di VillafrancaIl 4 luglio Gio Evan farà tappa a Villafranca di Verona con il concerto “Extra Terreste”, in programma alle ore 21 nella suggestiva cornice del... Tutto quello che riguarda 'Setting The Pace' Bergamo e la musica... Temi più discussi: Torna Bergamo jazz con Setting The Pace; Lovano racconta Bergamo Jazz 2026; ’Setting The Pace’. Bergamo e la musica. Sotto le stelle del jazz; Bergamo Jazz 2026: al via Setting the Pace: Miles & Trane 100th Celebration. Torna Bergamo jazz con Setting The PaceQuattro intense giornate nel segno dei mille suoni del jazz diffusi in tutta la città. Da oggi, giovedì 19 a domenica 22 marzo torna Bergamo Jazz , il festival organizzato da Fondazione Teatro Donizet ... ilgiorno.it Bergamo Jazz 2026: al via Setting the Pace: Miles & Trane 100th CelebrationBergamo si è già preparata l’avvio della kermesse jazz con due anteprime di grande valore culturale. Cinema arte e musica Domenica 15 marzo, il passaggio del testimone. Come da tradizione, Bergamo Fil ... nonsolocinema.com Bergamo Jazz Festival 2026 – Dal 19 al 22 marzo 2026 “Setting The Pace”: Miles & Trane 100th Celebration! Direzione Artistica di Joe Lovano, con Dave Holland - Lionel Loueke Duo, Steve Coleman, Lakecia Benjamin, Bad Plus con Chris Potter e Craig Tab - facebook.com facebook