’Setting The Pace’ Bergamo e la musica Sotto le stelle del jazz
A Bergamo, si tiene l’evento “Setting The Pace” dedicato al jazz, con esibizioni sotto le stelle. La manifestazione si svolge in un’atmosfera all’aperto, coinvolgendo diversi artisti italiani e internazionali. Quest’anno, ricorrono i cento anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, due figure fondamentali nel mondo del jazz. L’evento si concentra sulla musica dal vivo e sul coinvolgimento del pubblico.
A tutto jazz. Nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane, Bergamo Jazz – fino al 22 marzo – dedica a queste due figure centrali del jazz la propria 47ª edizione e un progetto speciale espressamente ideato dal sassofonista americano Joe Lovano, per la terza volta direttore artistico del Festival. ’Setting The Pace’ è il titolo che Joe Lovano ha voluto dare a Bergamo Jazz 2026, simboleggiando un omaggio corale a coloro che nel jazz hanno indicato nuove strade. Numerosi gli ospiti internazionali di un evento considerato tra i principali a livello nazionale ed europeo. I concerti si svolgeranno al Teatro Donizetti, sede principale del Festival, al Teatro Sociale di Città Alta e in altri luoghi della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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