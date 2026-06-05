Dal Ddl Salute sparisce il riferimento ai vaccini nelle scuole | approvato l’emendamento della Lega Le opposizioni | Strizza l’occhio ai no vax

Da open.online 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’emendamento della Lega sui vaccini è stato approvato nel Ddl Salute, eliminando il riferimento ai vaccini nelle scuole. Le opposizioni accusano il provvedimento di favorire i no vax. La modifica ha trasformato il testo, che doveva promuovere la salute tra i giovani, in un punto di tensione politica. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze o reazioni ufficiali oltre alle accuse.

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Doveva essere un provvedimento condiviso sulla promozione della salute tra i giovani, ma è diventato terreno di scontro politico dopo l’approvazione di un emendamento sui vaccini. Si è concluso ieri in Commissione l’esame del disegno di legge dedicato alla promozione della salute nelle scuole e all’istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita, un testo che porta la firma del senatore leghista Roberto Marti e che è dedicato alla memoria di Umberto Veronesi. L’emendamento che elimina il riferimento ai vaccini. A far esplodere le polemiche politiche è stato un emendamento presentato dal senatore della Lega Claudio Borghi e approvato dalle Commissioni riunite Cultura e Sanità. 🔗 Leggi su Open.online

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