Dal Ddl Salute sparisce il riferimento ai vaccini nelle scuole | approvato l’emendamento della Lega Le opposizioni | Strizza l’occhio ai no vax

Doveva essere un provvedimento condiviso sulla promozione della salute tra i giovani, ma è diventato terreno di scontro politico dopo l’approvazione di un emendamento sui vaccini. Si è concluso ieri in Commissione l’esame del disegno di legge dedicato alla promozione della salute nelle scuole e all’istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita, un testo che porta la firma del senatore leghista Roberto Marti e che è dedicato alla memoria di Umberto Veronesi. L’emendamento che elimina il riferimento ai vaccini. A far esplodere le polemiche politiche è stato un emendamento presentato dal senatore della Lega Claudio Borghi e approvato dalle Commissioni riunite Cultura e Sanità. 🔗 Leggi su Open.online

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