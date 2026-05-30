Belén Rodriguez ha rotto il silenzio sui social prima di andare a dormire, in seguito alla disavventura dello scorso fine settimana. La showgirl dovrà affrontare una denuncia per omissione di soccorso. La sua comunicazione sui social si rivolge ai fan, senza ulteriori dettagli sulla vicenda. La notizia si concentra sulla reazione pubblica e sulla comunicazione della donna, senza approfondimenti legali o altre implicazioni.

Come sta Belén Rodriguez dopo la disavventura della scorso fine settimana che, tra le altre cose, le costerà una denuncia per omissione di soccorso. Se lo sono chiesti in tanti in questi giorni segnati da un insolito silenzio sui social della showgirl argentina che sta vivendo un momento di difficoltà personale. Una sorta di risposta è arrivata, via Instagram, dalla stessa presentatrice tv che ha pubblicato un video sul suo profilo per così dire rassicurante. Nessuna parola, nessun racconto, a differenza di altre volte, per spiegare quanto le è accaduto: Belèn ha strizzato l’occhio ai suoi fan riprendendosi col telefonino sul letto di casa, pronta per andare a dormire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Belén Rodriguez rompe il silenzio social e strizza l’occhio ai fan prima di dormire

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